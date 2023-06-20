العالم اليوم - أدنوك للإمداد تتسلم ناقلة نفط خام عملاقة جديدة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 يونيو 2023 11:17 صباحاً - أعلنت شركة أدنوك للإمداد والخدمات، الثلاثاء، عن استلامها الناقلة "حفيت"، وهي أول ناقلة نفط خام عملاقة من بين أربع ناقلات جديدة تعمل بمحركات الوقود المزدوج، ستتسلمها الشركة هذا العام.

وقالت الشركة في بيان إن الناقلة الجديدة المزودة بمحرك وقود مزدوج، يمكنها أيضا استخدام الغاز الطبيعي المسال قليل الانبعاثات، وأنها ستدعم استراتيجيتها للنمو.

وخصصت "أدنوك للإمداد والخدمات" ملياري دولار تقريبا، لبناء سفن جديدة أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وحماية البيئة، مما مكن الشركة من خفض الانبعاثات في الأسطول المملوك لها بأكثر من 20 بالمئة وذلك منذ عام 2018، بحسب البيان.

وقال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات" إن استلام الناقلة الجديدة "يعزز قدرة الشركة على نقل إمدادات الطاقة، بما يتماشى مع استراتيجيتها الطموحة للنمو، للمساهمة في تلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة".

وصممت الناقلة "حفيت" للرحلات الطويلة، لشحن النفط الخام إلى العملاء في جميع أنحاء العالم. حيث يبلغ طولها 336 متراً، ووزنها 300 ألف طن متري، فيما تبلغ حمولتها ما يقرب من مليوني برميل من النفط الخام في كل رحلة.

وسيتم تسليم الناقلة الثانية في وقت لاحق من شهر يونيو الجاري، على أن يتم تسليم الناقلتين الثالثة والرابعة خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2023، ومن المخطط أن تدخل هذه السفن الخدمة بشكل مباشر فور استلامها، ومن المتوقع أن تعمل بشكل أساسي في أسواق تداول النفط بالأسعار الفورية.

يذكر أنه تم بناء هذه الناقلات بواسطة شركة "هانوا أوشن"، المعروفة سابقا باسم "شركة دايوو لبناء السفن والهندسة البحرية"، وذلك في حوض "أوكبو" لبناء السفن في جزيرة "جيوجو" بكوريا الجنوبية.