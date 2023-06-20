مالى تطلب سحب قوات حفظ السلام.. وواشنطن تعلق

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة الأنباء "الفرنسية"، دعا وزير الخارجية المالى عبد الله ديوب، القوة المتعددة الجنسيات "مينوسما" للانسحاب الفورى من البلاد التى تواجه تمردًا من حركات متطرفة.

وقال ماثيو ميلر، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "تأسف الولايات المتحدة لقرار الحكومة الانتقالية فى مالى إلغاء موافقتها على مينوسما"، مضيفًا: "نحن قلقون من تداعيات هذا القرار على الأزمات الأمنية والإنسانية التى تؤثر على الشعب المالى".

يذكر أن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة والمتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار فى مالى، والمعروفة باسم "مينوسما"، كانت قد أُنشئت فى عام 2013، لتحل مكان بعثة أخرى بقيادة إفريقية عندما كانت مالى لا تزال تحت سيطرة تمرد لا يزال مستمراً حتى اليوم.

وتعرضت البعثة الأممية لانتقادات بسبب عدم قدرتها على حماية المدنيين من هجمات المتطرفين، على الرغم من نشرها قوة تزيد على 12 ألف جندى بميزانية سنوية تبلغ 1.26 مليار دولار.