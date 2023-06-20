الأغذية العالمى يقدم مساعدات لأكثر من مليون شخص فى السودان

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، حذر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، "مارتن جريفيث" من أن الاحتياجات وتكاليف تنفيذ عمليات الإغاثة آخذة فى الارتفاع، وأعلن تخصيص مبلغ إضافى قدره 22 مليون دولار من الصندوق المركزى لمواجهة الطوارئ لمواصلة العمليات الإنسانية العاجلة.
بدوره، قال المدير القُطرى للبرنامج فى السودان "إيدى رو"، إن الاحتياجات الإنسانية وصلت إلى مستويات قياسية، مع عدم وجود أى مؤشر على انتهاء الصراع.
وأضاف: "يفعل برنامج الأغذية العالمى كل ما هو ممكن لتقديم المساعدة المنقذة للحياة لملايين الأشخاص فى السودان، وآلاف آخرين ممن فروا إلى البلدان المجاورة، لكننا لا نستطيع القيام بذلك بمفردنا. يجب على العالم الآن أن يتكاتف لتوفير الموارد لدعم شعب السودان فى وقت الحاجة".
وأشار المسؤول الأممى إلى أن برنامج الأغذية العالمى يوسع نطاق عملياته لدعم 5.9 مليون من المتضررين من النزاع فى جميع أنحاء السودان على مدى الأشهر الستة المقبلة، ويحتاج البرنامج بشكل عاجل إلى 409 ملايين دولار لهذا الغرض.
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