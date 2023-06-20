أوكرانيا: دول الاتحاد الأوروبى وافقت على خطة لنقل مليون قذيفة إلى كييف

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الأوكرانى، دميترو كوليبا، اليوم الثلاثاء، إن دول الاتحاد الأوروبى وافقت على خطة لنقل مليون قذيفة إلى كييف، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





أعلن النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميترى بوليانسكى، اليوم، أن روسيا طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولى فى 29 يونيو الجارى بشأن مسألة إمداد كييف بالأسلحة. وقال بوليانسكى، عبر قناته فى تطبيق تيليجرام: "طلبنا اليوم عقد اجتماع فى 29 يونيو بشأن توريد الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، وآثارها على الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

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