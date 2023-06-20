«القاهرة الإخبارية»: إدانات دولية للتوسعات الاستيطانية الإسرائيلية بفلسطين

وأوضح أن الولايات المتحدة شاركت أيضا فى إدانة التصرفات الإسرائيلية، خاصة قرار إصدار العديد من التصاريح لبناء مستوطنات فى الضفة الغربية، إذ دعت الخارجية الأمريكية الحكومة الإسرائيلية للكف عن هذه الممارسات، والانخراط فى عملية تفاوضية تهدف إلى التوصل لحلول نهائية للأزمة.
وأشار إلى أن هذه الإدانات العالمية للممارسات الإسرائيلية، تؤكد وجود حالة رفض عالمى للتوسعات الاستيطانية التى تنتهجها إسرائيل خلال الأشهر الماضية، والتى تصعب من مهمة التوصل إلى تسوية نهائية للقضية الفلسطينية.
وطالب أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، سلطات الاحتلال الإسرائيلى بوقف توسعاتها الاستيطانية على الأراضى المحتلة، معتبرا تلك التوسعات سببا رئيسيا للتوتر والعنف اللذين ارتفعت وتيرتهما خلال الأشهر القليلة الماضية.
يأتى ذلك بعد ساعات قليلة من اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها، وهو ما أسفر عن استشهاد ستة فلسطينيين خلال عملية الاقتحام، وإصابة العشرات على الأقل خلال الهجوم، بينهم حالات حرجة، حسب وكالة أنباء "وفا " الفلسطينية.
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