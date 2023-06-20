ولى عهد الكويت: لا مجال لصراعات وتصفية حسابات ولن نسمح باختلاط الصلاحيات

جدة - نرمين السيد - أكد ولى عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، خلال افتتاح أعمال مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، أنه لا مجال لإهدار الوقت والجهد والإمكانات فى صراعات وتصفية حسابات.





وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل، أشار ولى العهد، إلى أن الكويت مر بفترة من غياب التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وأضاف ولى عهد الكويت: "أمامنا مرحلة جديدة للعمل والإصلاح ودفع مسيرة الإنجاز الوطنى"، مؤكدًا على ضرورة التركيز على تعزيز الدور الرقابى لمجلس الأمة. وقال ولى عهد الكويت: "نتطلع لممارسات ديمقراطية تسهم فى تحقيق النهضة وتفعيل دور مجلس الأمة". وأضاف الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح: "لن نسمح باختلاط الصلاحيات ونثق فى حرص مجلس الأمة على تحقيق آمال الشعب"

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