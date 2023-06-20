ارتفاع واردات الصين من النفط الروسى إلى مستوى قياسى

جدة - نرمين السيد - أظهرت بيانات حكومية صينية اليوم الثلاثاء، أن واردات النفط من روسيا ارتفعت إلى مستوى غير مسبوق فى مايو الماضى، مع استمرار مصافى التكرير الخاصة فى التهافت على خامى إسبو والأورال الروسيين، بأسعار مخفضة وسط العقوبات المفروضة عليهما، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".





ووفقا لبيانات من الإدارة العامة للجمارك، بلغ إجمالى النفط الوارد من روسيا 9.71 مليون طن مترى فى مايو، أو 2.29 مليون برميل يوميًا، وزادت الشحنات 15.3 % من 1.50 مليون برميل يوميًا فى الشهر نفسه من العام الماضى. ويُمثل هذا أعلى مستوى على الإطلاق، وزيادة 32.4 % عن الإجمالى فى أبريل وهو 1.73 مليون برميل يوميًا. وبلغ إجمالى واردات الخام من السعودية 7.32 مليون طن فى مايو، بما يعادل 1.72 مليون برميل يوميًا، بانخفاض 16% عن 2.05 مليون برميل يوميًا الشهر الماضى، وكانت السعودية أكبر مصدر خام إلى الصين فى أبريل.

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