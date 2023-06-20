فرنسا: رئيس cop28 يراهن على خطط العمل والتمويل لمواجهة تغير المناخ

وقال لومير، إن "العالم القديم كان يعنى الخليج والنفط، لكن العالم الجديد هو دول الخليج التى تستثمر بكثافة وفاعلية فى الطاقات المتجددة"، مشيرا إلى أن "أفضل دليل على كل ذلك هو حقيقة أن cop 28 فى دبى ستترأسه إحدى هذه الدول الخليجية وصديقى سلطان الجابر".
وفى هذا الصدد، قالت يومية "ليبراسيون" الفرنسية، إن وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتى سلطان أحمد الجابر، الرجل الذى يقود تنظيم قمة المناخ المقبلة هو صوت القطاعين الاقتصادى والبيئى ويظهر عزمه على ضخ روح المبادرة فى الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف الذى سيرأسه اعتبارا من نهاية نوفمبل المقبل، حيث ستجرى مفاوضات المناخ هذا العام فى دبى، بعد أن فازت دولة الإمارات بتنظيم الحدث المهم.
وأشادت "ليبراسيون" بقدرات الجابر، مشيرة إلى أنه على دراية بمفاوضات المناخ منذ أن كان مبعوثا خاصا لبلاده عدة مرات إلى مؤتمرات الأطراف، بما فى ذلك آخر مؤتمرين.
وذكرت أنه يراهن على "خطط العمل" و "رأس المال" أو حتى "مؤشرات الأداء الرئيسية الملموسة"، وهى حجر الزاوية فى معظم استراتيجيات الأعمال لتطبيقها فى مجال تعزيز الجهد المناخى، واصفة نهجه بـ "تقنى حازم" وبأنه يريد "كبح الانبعاثات الضارة وليس تقدم وتطور الدول".
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