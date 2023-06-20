مراسل «القاهرة الإخبارية»: تحركات للدعم السريع فى عدد من أحياء الخرطوم

جدة - نرمين السيد - كما أشار مراسل "القاهرة الإخبارية"، إلى أن عددا كبيرا من الأسر يعانون للحصول على الغذاء فى الخرطوم، مضيفًا أن هناك صعوبة وصول المساعدات إلى منطقة "الجنينة" بولاية دارفور.

ويشهد السودان اشتباكات واسعة بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع منذ 15 أبريل الماضى، عندما تحركت ميليشيا الدعم السريع للانقلاب على مجلس السيادة السودانى، وسط تدهور للأوضاع الإنسانية وفرار الملايين من سكان السودان وضياع أرواح الآلاف وإصابة الكثيرين جراء تلك الاشتباكات.