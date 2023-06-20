الجزائر تبحث مع وكالة الطاقة الذرية التعاون النووى للأغراض السلمية

جدة - نرمين السيد - بحث محمد عرقاب وزير الطاقة الجزائرى، مع نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "هوا ليو" علاقات التعاون الثنائية فى مجالات استخدامات الطاقة النووية فى الأغراض السلمية، لا سيما فى مجالات التدريب حول استخدام التكنولوجيا النووية فى الطب والعلاج الإشعاعى وإجراءات التصوير التشخيصى، وكذلك إنتاج النظائر المشعة فى الجزائر.





جاء ذلك خلال استقبال الوزير الجزائرى، أمس الإثنين، لنائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذى يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر فى إطار مشاركته فى أعمال الاجتماع الرابع والثلاثين لمجموعة العمل الفنية لاتفاقية التعاون الإقليمى لإفريقيا حول البحث والتطوير والتدريب فى مجال العلوم والتكنولوجيا النووية "أفرا"، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".. وأعرب "ليو" عن ارتياحه التام لعقد هذا الاجتماع بالجزائر، وإلى التعاون الجيد القائم، والذى مكن أعضاء "أفرا" من دراسة تنفيذ أنشطتها الحالية، ودراسة المقترحات الخاصة بالمشاريع الجديدة، وصياغة التوصيات بشأن إدراجها فى برنامج "أفرا" المقبل. كما أكد استعداد الوكالة تقديم الدعم والمساعدة للجزائر فى مجال تطوير التقنيات النووية واستخدامها فى أغراض سلمية، ولا سيما فى مجال الصحة والزراعة وتحلية مياه البحر.

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