وزير الخارجية السعودى يجرى اتصالا برئيس مجلس السيادة السودانى

جدة - نرمين السيد - أجرى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودى، اتصالاً برئيس مجلس السيادة السودانى الفريق ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وأكد وزير الخارجية السعودى مجددًا، أهمية التهدئة فى السودان وتغليب المصلحة الوطنية، مشددًا على أهمية الالتزام بحماية المدنيين بالسودان. قال مراسل "القاهرة الإخبارية" من السودان، اليوم الثلاثاء، إن عددًا كبيرًا من الأسر يعانون للحصول على الغذاء فى الخرطوم، مضيفًا أن هناك صعوبة وصول المساعدات إلى منطقة "الجنينة" بولاية دارفور. ويشهد السودان اشتباكات واسعة بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع منذ 15 أبريل الماضى، عندما تحركت ميليشيا الدعم السريع للانقلاب على مجلس السيادة السودانى، وسط تدهور للأوضاع الإنسانية وفرار الملايين من سكان السودان وضياع أرواح الآلاف وإصابة الكثيرين جراء تلك الاشتباكات.

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