مفوضية اللاجئين: الهجرة غير الشرعية لا تزال بحاجة لجهود دولية مكثفة

جدة - نرمين السيد - وأضافت أمين فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما يزيد على 70% من اللاجئين فى العالم تستضيفهم دول ذات دخل متوسط أو منخفض، مشيرة إلى ضرورة مساعدة اللاجئين وتوفير الدعم للدول المستضيفة.

وتابعت بالقول إن "مساعدة الدول المستضيفة للاجئين شرط أساسى لحل قضية اللجوء"، مشددة على ضرورة عدم تسييس قضية عودة اللاجئين إلى أى بلد والعمل مع كل الجهات لتذليل العقبات أمامهم.

كما أكدت أنه يتم مشاركة المسؤولية فى تحمل أعباء النزوح واستيعاب اللاجئين بالدول المستضيفة، مشيرة فى نفس الوقت إلى أن تمويل عمليات الإغاثة لمساعدة اللاجئين والدول المستضيفة غير كاف.

وتحيى الأمم المتحدة اليوم العالمى للاجئين، فى 20 يونيو من كل عام، بهدف تكريم اللاجئين من كل الأنحاء وحشد التعاطف معهم والتفهم لمحنتهم.

ويسلط هذا اليوم الضوء على قوة وشجاعة الأشخاص المجبرين على الفرار من أوطانهم هرباً من الصراعات أو الاضطهاد، وتعتبر هذه المناسبة فرصة للاعتراف بعزيمة اللاجئين بهدف إعادة بناء حياتهم.