العالم اليوم - 22 بالمئة من "شباب العرب" يفضلون العيش في دولة الإمارات

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 يونيو 2023 02:17 مساءً - وفق استطلاع أجرته شركة أصداء بي سي دبليو لرأي الشباب العرب، يعتبر واحد من كل 4 شبان وشابات عرب، أن دولة الإمارات هي الدولة المفضلة للعيش ويريدون لبلدانهم أن تقتدي بها.

وفضل 19 بالمئة من الشبان العرب العيش في الولايات المتحدة تليها كندا بنسبة 16 بالمئة.

أسباب تفضيل الشبان العرب للعيش في الإمارات العربية المتحدة:

الاقتصاد المتنامي

الأمن والأمان

سهولة تأسيس الأعمال

وكان من اللافت أن 3 من دول مجلس التعاون الخليجي، هي الإمارات والسعودية وقطر، تظهر في قائمة الدول الخمس المثالية الأوائل للمرة الأولى منذ 9 أعوام.

وشمل الاستطلاع 200 مليون شاب بين 27 مارس و12 أبريل 2023 في 53 مدينة ضمن 18 دولة عربية.

تدخلات سياسية

لكن عارض معظمهم تدخل الولايات المتحدة في شؤون الشرق الأوسط، إذ قال نحو ثلثي المشاركين إنهم يؤيدون "بقوة" أو "إلى حد ما" فك ارتباط الولايات المتحدة بمنطقة الشرق الأوسط.

وفيما يخص الأزمة الأوكرانية، يعتقد 28 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع أن المفاوضات الدبلوماسية ستفضي إلى حل مناسب مقابل 25 بالمئة يرون بأن الصراع سيستمر "لوقت طويل دون حلّ واضح".

وتندرج هذه النتائج جميعها تحت موضوع "واقع جديد ونظرة متغيرة"، وهو عنوان النسخة الخامسة عشرة من الاستطلاع هذا العام.

نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية في شركة "أصداء"، نضال الأسعد: