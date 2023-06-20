العالم اليوم - تباطؤ التضخم السنوي في المغرب إلى 7.1 بالمئة في مايو

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 يونيو 2023 02:17 مساءً - أظهرت بيانات المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، الثلاثاء، تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 7.1 بالمئة في مايو من 7.8 بالمئة في الشهر السابق.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية 15.6 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، بينما بلغ تضخم أسعار المواد غير الغذائية 1.4 بالمئة.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين 0.4 بالمئة.

كما تباطأ مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، إلى 6.4 بالمئة على أساس سنوي في مايو مقابل 7.6 بالمئة في أبريل، وتباطأ على أساس شهري إلى 0.1 بالمئة في مايو، مقارنة بـ 0.3 بالمئة في أبريل

ورفع بنك المغرب (البنك المركزي المغربي)، في اجتماعه الأخير، سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس إلى ثلاثة بالمئة، قائلا إن القرار ضروري لكبح التضخم.

المركزي المغربي قال، إنه من المتوقع أن ينخفض التضخم، الناجم عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، إلى 5.5 بالمئة في 2023، بعد أن بلغ 6.6 بالمئة العام الماضي.

ويعقد بنك المغرب اليوم، اجتماعه الدوري لاتخاذ قرار بشأن الفائدة.

ويأتي اجتماع المركزي وسط ترقب لقرار الفائدة خاصة بعد تباين قرارات البنكين المركزيين الفيدرالي والأوروبي.