البيت الأبيض: الاتصالات العسكرية مع الصين أمر ضرورى

جدة - نرمين السيد - وأضاف البيت الأبيض، فى بيان أوردته قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نرحب باستئناف الاتصالات العسكرية مع الصين فى أى وقت، ونتتظر ردا إيجابيا.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكى جو بايدن، كان قد أكد أن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين تمضى فى "الطريق الصحيح".

واتفقت الصين والولايات المتحدة أمس الإثنين، على تحقيق الاستقرار فى تنافسهما المحتدم حتى لا يتحول إلى صراع.