نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر "العمل الإسلامي" : عملية جنين أذلت الاحتـ لال وأكدت فشله في كسر إرادة المقـ اومة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 20 يونيو 2023 03:09 مساءً - دوت الخليج :- اصدر حزب جبهة العمل الاسلامي بيانا اليوم الاثنين وصل المدينة نيوز نسخة منه وتاليا نصه :

يشيد حزب جبهة العمل الإسلامي بالعملية التي نفذها شباب المقاومة الفلسطينية في مدينة جنين والتي أدت إلى إصابة سبعة من جنود الاحتلال بجروح بعضها خطيرة، وتدمير عدد من آلياته رداً على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الذي قدم 4 شهداء اليوم خلال هذه المواجهة التي خرج منها الاحتلال وهو يجر أذيال الخيبة أمام صمود الشباب الفلسطيني المقاوم.

ويرى الحزب أن هذه العملية الجريئة والتي تعكس تطوراً نوعياً في عمليات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية تمثل تأكيداً على تمسك الشعب الفلسطيني بالمقاومة في مواجهة الاحتلال الصهيوني وجرائمه بحق الأرض والإنسان والمقدسات.

إن ما قام به الاحتلال من رد على هذه العملية بطريقة همجية ولجوءه لعمليات القصف بالطائرات في مدينة جنين يعكس عقلية الإجرام الصهيوني التي لن تثني الشعب عن طريق المواجهة حتى يتحقق النصر والتحرير، ومما يتطلب من الأمة العربية والإسلامية دعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته بمختلف الوسائل المتاحة، ويفرض على النظام العربي الرسمي والمجتمع الدولي التحرك لوقف جرائم الاحتلال.