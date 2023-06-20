جدة - نرمين السيد - قال مستشار القائم بأعمال حاكم منطقة خيرسون ألكسندر مالكيفيتش، اليوم الثلاثاء، إن تصريح المتحدثة باسم البيت الأبيض، بشأن مسؤولية روسيا عن تدمير محطة كاخوفسكايا، مجرد "بدعة".





وأكد مالكيفيتش "أن الدول الغربية جعلت روسيا مذنبة بالفعل، حتى قبل تنفيذ هذا العمل الإرهابى"، لافتا إلى أن "تلك الدول تستعين بأشخاص غرباء يدلون بتصريحات مريبة من أجل التعبير عن اتهاماتهم" . وأضاف أن المتحدثة باسم البيت الأبيض، تتميز بأهمية ذاتية عالية، لذلك تعد "شخصية مثالية للترهيب" على حد تعبيره. وأشار إلى أن "المنظمات الأممية المقربة لا تسعى لإجراء تحقيق موضوعى فى الهجوم الإرهابى على محطة كاخوفسكايا الكهرومائية"، لافتا إلى أن وسائل الإعلام الغربية تعد سلسلة كاملة من التقارير المزيفة حول تورط روسيا المزعوم فى تدمير هذه المحطة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موسكو: تصريحات واشنطن بشأن تدمير محطة كاخوفسكايا «مجرد بدعة» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.