لافروف يحضر اجتماع وزراء خارجية منظمة معاهدة الأمن الجماعى فى بيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - أكدت وكالات أن سيرجى لافروف، وزير الخارجية الروسى، سيحضر اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة معاهدة الأمن الجماعى "CSTO" فى مينسك، اليوم الثلاثاء، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية".





وبحسب التقارير، فمن المتوقع أن يعقد الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو، اجتماعًا اليوم مع رؤساء وفود اجتماع مجلس منظمة معاهدة الأمن الجماعى، التى تضم روسيا، وأرمينيا، وبيلاروسيا، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وطاجيكستان. يذكر أن آخر مرة التقى فيها وزراء خارجية منظمة معاهدة الأمن الجماعى كانت فى أواخر نوفمبر 2022، فى يريفان، حيث انتقلت الرئاسة وقتها إلى بيلاروسيا.

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