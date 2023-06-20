مفوضية اللاجئين: أكثر من 500 ألف فروا من السودان ومليونان نزحوا داخليا

جدة - نرمين السيد - قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا رولا أمين، إن أكثر من 500 ألف مواطن فروا من السودان ومليونان نزحوا داخليا، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





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