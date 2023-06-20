قطعان الصهاينة يجددون اقتحام الأقصى
جدد قطعان المستوطنين الصهاينة اليوم الثلاثاء، اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات العدو الصهيوني.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن عشرات المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات "الأقصى"، وأدَّوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية منه.
ونشرت قوات العدو عناصرها ووحداتها الخاصة منذ صباح اليوم في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، وتواصل التضييق على دخول المصلين.
ويشهد المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين بحماية قوات العدو الصهيوني في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على الحرم القدسي الشريف وتقسيمه زمانيا ومكانيا.
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