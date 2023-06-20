رئيس الوزراء الصينى: مستعدون للعمل مع برلين

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء الصينى لى تشيانج، خلال لقائه المستشار الألمانى، أولاف شولتس، إن بلاده مستعدة للعمل مع برلين من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكان شولتس، قد استقبل اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الصينى لى تشيانج لمحادثات دقيقة فى وقت تراجع فيه ألمانيا سياستها حيال الصين من دون أن تقطع علاقاتها مع شريكها التجارى الأول. ويواصل لى تشيانج الذى عيّن فى مارس الماضى، زيارته الرسمية أيضا فى فرنسا، حيث يحضر "القمة من أجل اتفاقية مالية عالمية جديدة"، الهادفة إلى إصلاح بنية التمويل العالمى، من أجل الاستجابة لتحديات الاحترار المناخى على نحو أفضل.

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