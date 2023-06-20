جدة - نرمين السيد - وأضاف "إبراهيم"، خلال رسالة على الهواء، أن هناك تصاعدًا لأعمدة الدخان فى وسط الخرطوم، بالإضافة لسماع أصوات طلقات نارية فى مناطق تابعة لتمركزات الدعم السريع.
وأوضح أن هناك عمليات نهب وسلب فى مناطق متفرقة من الخرطوم، بجانب سرقات للمركبات والمنازل والمراكز التجارية فى المناطق التى تتواجد فيها الدعم السريع، لافتا إلى أن هناك كارثة فى منطقة الجنينة فى دارفور، حيث لا يوجد بها أبسط مقومات الحياة، لا سيما وأن نقابة الأطباء أكدت انهيار النظام الصحى فى تلك المنطقة.
وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أن هناك خوفًا لدى المواطنين فى الخرطوم، بالإضافة إلى وجود عمليات نزوح إلى الولايات القريبة بحثًا عن ملاذ آمن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القاهرة الإخبارية: إطلاق نار بالخرطوم وسط عمليات سلب ونهب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.