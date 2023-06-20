القاهرة الإخبارية: إطلاق نار بالخرطوم وسط عمليات سلب ونهب

جدة - نرمين السيد - وأضاف "إبراهيم"، خلال رسالة على الهواء، أن هناك تصاعدًا لأعمدة الدخان فى وسط الخرطوم، بالإضافة لسماع أصوات طلقات نارية فى مناطق تابعة لتمركزات الدعم السريع.

وأوضح أن هناك عمليات نهب وسلب فى مناطق متفرقة من الخرطوم، بجانب سرقات للمركبات والمنازل والمراكز التجارية فى المناطق التى تتواجد فيها الدعم السريع، لافتا إلى أن هناك كارثة فى منطقة الجنينة فى دارفور، حيث لا يوجد بها أبسط مقومات الحياة، لا سيما وأن نقابة الأطباء أكدت انهيار النظام الصحى فى تلك المنطقة.

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أن هناك خوفًا لدى المواطنين فى الخرطوم، بالإضافة إلى وجود عمليات نزوح إلى الولايات القريبة بحثًا عن ملاذ آمن.