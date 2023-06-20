لافروف: الغرب مهووس بالحفاظ على الهيمنة فى الساحة الدولية

جدة - نرمين السيد - وقال لافروف، فى تصريح عقب لقاء رؤساء الوفود المشاركة فى اجتماع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعى مع الرئيس البيلاروسى فى مينسك اليوم الثلاثاء، "إن الغرب لديه ثقة عمياء بأنه على حق ومهووس بالحفاظ على هيمنته فى الساحة الدولية ويقوض القانون الدولى".

وأضاف لافروف: "أن هذا النهج يتجلى فى مختلف مجالات الحياة الدولية، بما فى ذلك موقف الغرب من أنشطة مؤسسات التكامل فى فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتى".

يذكر أن وزراء خارجية الدول الأعضاء فى منظمة معاهدة الأمن الجماعى بدؤوا مباحثاتهم فى مينسك ضمن إطار ضيق، حيث تضمن جدول أعمال الاجتماع بحث أوضاع وآفاق تطور الوضع الدولى والإقليمى وتأثيره على أمن الدول الأعضاء فى المنظمة.