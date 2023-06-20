الكرملين: بوتين لا يزال منفتحا على الحوار بشأن أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف بيسكوف فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المحادثات مع وفد الوساطة الإفريقى كانت بناءة. جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التى يعلن فيها الكرملين عن إجراء مفاوضات حول أوكرانيا، لكنهم يصرون على اعتراف غربى بالمناطق الأربعة التى ضمتها روسيا إلى أراضيها فى دونيتسك وزابوريجيا وخيرسون ولوجانسك.

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