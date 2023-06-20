لافروف: الناتو أقر أنه لا يريد تجميد الصراع فى كييف.. وموسكو جاهزة للقتال

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إن حلف "الناتو" أقر بأنه لا يريد تجميد الصراع فى أوكرانيا، مؤكدا أن روسيا جاهزة للقتال، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكان لافروف - قد أعلن فى تصريح عقب لقاء رؤساء الوفود المشاركة فى اجتماع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعى مع الرئيس البيلاروسى فى مينسك اليوم الثلاثاء - أن "الغرب لديه ثقة عمياء بأنه على حق ومهووس بالحفاظ على هيمنته فى الساحة الدولية ويقوض القانون الدولى". يذكر أن وزراء خارجية الدول الأعضاء فى منظمة معاهدة الأمن الجماعى بدؤوا مباحثاتهم فى مينسك ضمن إطار ضيق، حيث تضمن جدول أعمال الاجتماع بحث أوضاع وآفاق تطور الوضع الدولى والإقليمى وتأثيره على أمن الدول الأعضاء فى المنظمة.

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