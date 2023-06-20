سلاح الجو الأوكرانى: تحليق مكثف للمقاتلات الروسية فوق مقاطعة خاركيف

جدة - نرمين السيد - وكانت السلطات الأوكرانية، قد أعلنت اليوم الثلاثاء، إسقاط 28 مسيرة أطلقتها القوات الروسية على كييف.

يشار إلى أن روسيا كانت قد أعلنت الأسبوع الماضى، إسقاط صاروخين باليستيين أطلقتهما القوات الأوكرانية نحو القرم دون وقوع ضحايا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، فى بيان، أن القوات الروسية نجحت فى تدمير مخازن أوكرانية للذخيرة والأسلحة والمعدات العسكرية أجنبية الصنع بضربة بأسلحة عالية الدقة.