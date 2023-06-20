العالم اليوم - الصين تدعو لتعزيز التعاون مع ألمانيا وبرلين تبحث عن التوازن

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 يونيو 2023 05:22 مساءً - ضمن زيارته إلى برلين، دعا رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، ألمانيا الثلاثاء، إلى تعزيز التعاون مع بكين لدعم النمو مع افتقار التعافي الاقتصادي العالمي إلى الزخم.

وقال "لي" في مؤتمر صحفي في برلين، "يفتقر التعافي الاقتصادي العالمي إلى ديناميكية النمو. وينبغي على الصين وألمانيا، كبلدين كبيرين ومؤثرين، العمل بشكل وثيق معا من أجل السلام والتنمية العالميين".

بدوره، قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن ألمانيا تسعى إلى بناء علاقات تجارية "متوازنة" مع دول عبر آسيا، فيما تستعد برلين لخفض اعتمادها على الصين.

وصرح شولتس، "ألمانيا ملتزمة بتوسيع علاقاتها الاقتصادية مع آسيا وخارجها". وأضاف "لا نريد أن نحصر أنفسنا مع شريك واحد، بل نرغب في إقامة شراكات متوازنة عبر آسيا وخارجها".

وكان رئيس الوزراء الصيني، قد بدأ زيارة لألمانيا، كأول زيارة له إلى الخارج، في وقت تزداد فيه انتقادات برلين لبكين، على أن ينتقل بعدها إلى فرنسا.

ولي تشيانغ الذي عُيّن رئيساً للوزراء في مارس، سينتقل بعد ذلك إلى فرنسا، حيث سيشارك في القمّة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد، يهدف إلى إصلاح هيكلية المالية العالمية، للاستجابة بشكل أفضل لتحديات الاحترار المناخي.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، نشرت برلين وثيقة تصف الصين على أنها "قوة معادية".

وجاء في الوثيقة وعنوانها "استراتيجية الأمن الوطني"، أنّ الصين رغم كونها "شريكاً" لألمانيا، تتصرف بطريقة "تخالف مصالحنا وقيمنا".

ورأت برلين في الوثيقة أنّ تحرّكات بكين "تزيد من الضغوط على الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي"، في حين "لا تحترم حقوق الإنسان".

وأكّد شولتس خلال عرض أولويات ألمانيا الاستراتيجية، أنّه "يجب الحرص على عدم عرقلة إشراك الصين في التجارة العالمية وفي العلاقات الاقتصادية الدولية".