العالم اليوم - دقلو في تسجيل صوتي يتحدث عن أحداث الجنينة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 يونيو 2023 05:22 مساءً - قال قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو، الثلاثاء، إن ما حدث في مدينة الجنينة من قتال "لم يكن مستغربا"، كاشفا عن تشكيل لجنة تحقيق في هذه الأحداث.

وذكر دقلو في رسالة صوتية جديدة، نشرها على حسابه الرسمي في تويتر: نتأسف ونعتذر لشعبنا عن الأذى البدني والنفسي والاقتصادي، الذي تسببته هذه الحرب، التي لم نخطط لها وخضناها مجبرين.

قمنا خلال اليومين الماضيين بإجراء اتصالات مكثفة في مدينة الجنينة لتهدئة الأوضاع ومعرفة ملابسات ما حصل.

عينا لجنة تحقيق داخلية تذهب فورا إلى الجنينة للتقصي حول الحادثة، ونحن مستعدون للتعاون مع أي لجنة مستقلة.

ما حدث في الجنينة من قتال لم يكن مستغربا بالنسبة لنا، لقد حذرنا منه كثيرا. نمتلك المعلومات والأدلة الكافية حول عمليات التسليح التي تمت من قبل استخبارات الجيش من أجل إشعال الفتنة.

يجب إيجاد حل شامل للأزمة الوطنية، التي يواجهها السودان منذ الاستقلال والتأسيس لدولة المواطنة.

نحن جميعا سودانيون، يجب أن نحترم بعضنا البعض.

هدفنا واحد وعدونا واحد، هو الذي يريد إعادة دولة التمكين والمحسوبية.

هذه الحرب ستكون جسرا للوصول إلى أهداف الثورة.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر دقلو في تسجيل صوتي يتحدث عن أحداث الجنينة .. في رعاية الله وحفظة