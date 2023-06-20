العالم اليوم - فترة ريال مدريد "الانتقالية".. عام مظلم ثم ثورة

انتم الان تتابعون خبر فترة ريال مدريد "الانتقالية".. عام مظلم ثم ثورة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 يونيو 2023 05:22 مساءً - بعد موسم "محبط" دون ألقاب كبرى، بدأ عملاق أوروبا ريال مدريد بالعمل على "خطة التحول" الجديدة، والتي ستشكل شكل الفريق للأعوام القادمة.

الخطة كانت ستنطلق في بشكل مثالي عام 2024، لكن بعض المتغيرات قد تجبر رئيس النادي فلورنتينو بيريز على التحرك هذا الصيف.

صدمة بنزيمة

رحيل بنزيمة أزعج بيريز وعطل خطط ريال مدريد. كان النادي يعتزم الانتظار حتى صيف 2024 لتعويض بنزيمة ومحاولة التعاقد مع كيليان مبابي أو حتى إيرلينج هالاند.

بنزيمة قرر الرحيل الآن نحو السعودية، والحل "المؤقت" كان بالتعاقد مع المهاجم المحلي خوسيلو قادما من إسبانيول.

التعزيزات في جميع الخطوط

عدا مركز حراسة المرمى الذي يحتله المتألق تيبو كورتوا، يحتاج ريال مدريد إلى تعزيزات في جميع خطوطه.

الدفاع: الظهيران يحتاجان إلى تغيير. المتألق الفرنسي إدوارد كامافينغا شغل مركز ظهير اليسار، لكن الفريق يريد الاستفادة منه في خط الوسط، مركزه الطبيعي.

وعلى اليمين، بدا كبر السن عاملا مؤثرا على المدافع داني كارفاخال، الذي حان وقت استبداله.

خطة بيريز هي التعاقد مع الكندي ألفونسو دايفيز نجم بايرن ميونيخ، لكنه لن يرحل الآن وفق تصريحاته، وسينتظر حتى 2024، على الأقل.

بيريز سيحتاج لظهير يساري "مؤقت" حتى يتاح دايفيز، والحل جاء بالتعاقد مع لاعب رايو فاليكانو فران غارسيا.

على اليمين، سيستمر بالاعتماد على كارفاخال لموسم إضافي، حتى يستطيع التعاقد مع لاعب في هذا المركز عام 2024.

الوسط: النادي تعاقد بالفعل مع النجم الإنجليزي جود بيلينغهام بأكثر من 100 مليون يورو، وهو الذي سيكون أحد أعمدة الوسط في عملية التحول.

ومع عودة كامافينغا لخط الوسط، والاستفادة من الفرنسي الشاب تشوميني، وبوجود المخضرمين لوكا مودريتش وتوني كروس، سيكون خط الوسط جيدا على أقل تقدير الموسم المقبل.

قد يحاول الفريق التوقيع مع جناح أيمن، بعد رحيل ماركو أسينسيو، حيث يخلو هذا المركز من الخطورة اللازمة التي يجدها على اليسار مع فينيسيوس.

ولكن لا تبدو الخيارات متاحة هذا الصيف، وقد ينتظر صيف 2024 للتوقيع مع جناح صريح.

الهجوم: خط الهجوم يمثل مشكلة كبيرة، فالاعتماد على خوسيلو فقط يعني غياب عدد كبير من الأهداف كان يسجلها بنزيمة.

خطة ريال مدريد التحولية قادمة، لكنها لن تكون جاهزة بشكلها الكامل حتى 2024، مما يعني أن عاما من الأداء المنخفض قد نشهده الموسم المقبل.