العالم اليوم - مقتل 4 مستوطنين في إطلاق نار شمالي الضفة الغربية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 يونيو 2023 05:22 مساءً - أفاد مراسلنا، يوم الثلاثاء، بمقتل 4 مستوطنين وإصابة آخرين في عملية إطلاق نار بمستوطنة عيلي بالضفة الغربية.

وقالت خدمة إسعاف نجمة داوود الحمراء الإسرائيلية في بيان "تأكدت وفاة أربعة أشخاص وهناك أربعة جرحى آخرين، أحدهم مصاب بجروح خطرة" في هجوم بإطلاق النار قرب مستوطنة عيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وليل الاثنين الثلاثاء، قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينيا قرب مدينة بيت لحم في جنوب الضفة الغربية، على ما ذكر الجيش الإسرائيلي ووزارة الصحة الفلسطينية.

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان أن "مشتبها به القى قنابل حارقة باتجاه جنود اسرائيليين كانوا يقومون بعمليات روتينية" في بلدة حوسان قرب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وأضاف البيان أن "الجنود ردوا بالنيران الحية وتم تحديد إصابة"

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن "مواجهات جرت بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي التي أطلقت الذخيرة الحية واستخدمت الغاز المسيل للدموع القنابل الصوتية".