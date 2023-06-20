«القاهرة الإخبارية»: الدعم الأوكرانى يؤثر على ميزانية الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - وقال سلامة عطا الله، مراسل "القاهرة الإخبارية"، من بروكسل، إن الآمال كبيرة والخزائن فارغة، وهذا هو حال الاتحاد الأوروبى الذى يعيد النقاش حول ميزانيته المقرة أساسا فى عام 2021.

وأضاف "عطا الله" فى رسالته لـ"قناة القاهرة الإخبارية"، أن الميزانية الأخيرة للاتحاد الأوروبى من 2021 حتى 2027، وقبل أن تصل الميزانية إلى نصف المدة، يدور النقاش الآن حول ضرورة التغيير والتعديل واستجلاب أموال جديدة للميزانية التى تعانى، ويمكن أن تكون غير قادرة على سد القروض المفروضة عليها بعد أزمة كورونا.

وأوضح أن المفوضية الأوروبية هى الحكومة الأوروبية، وهى التى تمثل العمل الأوروبى المشترك، وتحتاج إلى أموال للقيام بالمشروعات التى تنوب بها عن الدول الأعضاء، والمشروع الأوروبى المشترك يأخذ مساهمات من الدول الأعضاء وبعض القروض؛ من أجل أن يمول هذه المشروعات، ولكن الآن لا تريد الدول أن تساعد المفوضية فى العجز الحاصل بعد كورونا وأوكرانيا والتضخم.

وتابع، أن هناك ارتفاعا كبيرا فى المصروفات دون أن يكون للمفوضية أى موارد جديدة، والغريب أن ألمانيا هى التى تتردد فى منح المفوضية الأوروبية الأموال المطلوبة، وهذا على غير العادة، لأن المشروع الأوروبى هو مشروع ألمانى، وألمانيا دائما كانت حريصة على أن يكون هذا المشروع الموحد قائما وجديا وفاعلا وترددها سابقة خطيرة.