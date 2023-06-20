نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر خطوبة الاعلامية الاردنية لانا القسوس والمهندس ياسر المناصير على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 20 يونيو 2023 06:09 مساءً - دوت الخليج :- تمت مساء اليوم الإثنين، خطوبة المهندس ياسر المناصير المدير العام لشركة المناصير والإعلامية المعروفة لانا القسوس .. الف مبارك

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوبة الاعلامية الاردنية لانا القسوس والمهندس ياسر المناصير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.