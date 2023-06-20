الاتحاد الأوروبى يكشف عن حزمة مساعدات بقيمة 50 مليار يورو لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - يعتزم الاتحاد الأوروبى اليوم الثلاثاء، الكشف عن حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو (55 مليار دولار)، حسبما قال مسؤولان قبيل الإعلان الرسمى، بحسب حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"" عن وكالة "رويترز".





ومن المُقرر أن تكشف عن هذا الرقم رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بعد مراجعة موازنة الكتلة للفترة بين عامى 2021-2027 وقبيل مؤتمر دولى فى لندن يومى الأربعاء والخميس، لجمع التمويل لجهود إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب التى شنتها روسيا عليها قبل عام ونصف العام.

وقالت "فون دير لاين": "ستسمح لنا هذه الاحتياطات المالية بتحديد دعمنا المالى بناء على تطور الوضع ميدانياً".

وقال أحد المصدرين، وهو مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبى، إن المبلغ يشمل 33 مليار يورو فى شكل مساعدات مالية للمُساهمة فى ضخ الأموال فى خزينة كييف فى الوقت الذى تتصدى فيه للحرب الروسية.

وقدم الاتحاد الأوروبى 18 مليار يورو فى شكل مساعدات مماثلة لكييف العام الجارى.

وقبل عقد المحادثات فى لندن، قال مسؤول أوكرانى إن كييف تسعى إلى الحصول على 40 مليار دولار؛ لتمويل الجزء الأول من "خطة مارشال الخضراء" لإعادة بناء اقتصادها بعد الحرب.

وبحسب تقديرات البنك الدولى، قد تبلغ تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا أكثر من 400 مليار دولار، وهذا المبلغ يُعادل ثلاثة أمثال الناتج المحلى الإجمالى للبلاد.