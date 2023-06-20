عاجل.. القاهرة الإخبارية: مقتل 4 مستوطنين فى إطلاق نار شمال رام الله

جدة - نرمين السيد - وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، مقتل أحد منفذى عملية إطلاق النار شمال الضفة الغربية، ودفعه بتعزيزات أمنية ويغلق مستوطنة عيلى ويبدأ حملة تمشيط بحثا عن منفذ آخر. وأضافت مراسلة القناة أن هناك أكثر من منفذ لإطلاق النار فى الضفة الغربية، ووجود حالة استنفار أمنى كبير لقوات الاحتلال فى الضفة الغربية. وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلى، فى إغلاق مداخل بلدة نابلس بحثا عن متورطين آخرين فى عملية مستوطنة عيلى وترأس نتنياهو جلسة مشاورات أمنية فى أعقاب عملية إطلاق النار فى مستوطنة عيلى.

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