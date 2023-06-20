تزكية أحمد السعدون رئيساً لمجلس الأمة الكويتي
زكى أعضاء مجلس الأمة الكويتي، النائب أحمد عبدالعزيز السعدون رئيسا لمجلس الأمة للفصل التشريعي الـ17، فيما اُنتخب النائب محمد براك المطير نائبا له.
ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الثلاثاء، عن السعدون بعد فوزه بالرئاسة، قوله: "لست أفضل الموجودين من النواب.. ولا أحسنهم".
وزكى مجلس الأمة النائب مبارك الطشة أمينا للسر، كما زكى النائب محمد هادي الحويلة مراقبا للمجلس.
ويذكر أن النائب داوود معرفي ترشح لرئاسة مجلس الأمة أمام أحمد السعدون، ثم أعلن انسحابه ليفوز أحمد السعدون برئاسة مجلس الأمة.
وغادرت الحكومة قاعة عبدالله السالم قبيل إجراء انتخابات رئيس مجلس الأمة تأكيدا لما أعلنه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة خلال الجلسة أن الحكومة ستقف موقف الحياد في انتخابات رئيس المجلس ونائبه وأمين السر والمراقب.
وزكى مجلس الأمة الكويتي، النواب أسامة الشاهين ومهند الساير وعبدالكريم الكندري وعبدالعزبز الصقعبي وجنان بوشهري ومبارك الطشة وجراح الفوزان لعضوية اللجنة التشريعية.
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