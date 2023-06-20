العالم اليوم - وول ستريت تستهل الأسبوع منخفضة وسط مخاوف من رفع الفائدة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 يونيو 2023 07:23 مساءً - تراجعت مؤشرات وول ستريت الرئيسية، الثلاثاء، حيث غذت بيانات الإسكان الأفضل من المتوقع، المخاوف من زيادة أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في حين ارتفعت أسهم تسلا بعد أن وافقت شركة ريفيان للسيارات الكهربائية على اعتماد معيار الشحن الخاص بها.

ارتفع معدل بناء منازل الأسرة الواحدة في الولايات المتحدة في مايو، إلى أعلى مستوى له في أكثر من عام، كما ارتفعت التصاريح الصادرة للبناء في المستقبل، مما يشير إلى أن سوق الإسكان يتجه نحو التحسن.

وقال سام ستوفال، كبير استراتيجيي الاستثمار في سي اف ايه للأبحاث، " لقد رأينا بيانات من قطاع الإسكان وتصاريح البناء أقوى بكثير مما كان متوقعا، ويبدو أن الاقتصاد لا يزال أقوى ممن التوقعات، على الرغم من كل التوقعات حول ركود اقتصادي محتمل".

يرى المتداولون الآن فرصة بنسبة 74.4 بالمئة على مؤشر CME FedWatch، بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو.

وتترقب الأسواق تعليقات من نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مايكل بار، في وقت لاحق من اليوم، وشهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، نصف السنوية للسياسة النقدية أمام لجنة الشؤون المالية بمجلس النواب الأميركي، الأربعاء.

وكانت الأسواق الأميركية قد أنهت تداولات الجمعة الماضية على انخفاض، حيث قلصت تعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من التفاؤل بأن البنك المركزي يقترب من نهاية زيادات أسعار الفائدة القوية.

تحركات الأسواق

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 312.03 نقطة أو 0.91 بالمئة إلى 33,987.09 نقطة، بحلول الساعة 15:25 بتوقيت غرينيتش.

كما تراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 35.13 نقطة أو 0.79 بالمئة عند 4,374.71 نقطة، وهبط مؤشر ناسداك المجمع 100.83 نقطة أو 0.73 بالمئة إلى 13,589.53 نقطة.

وارتفع سهم شركة تسلا 1.3 بالمئة، بعد أن ذكرت رويترز أن ريفيان أوتوموتيف وافقت على اعتماد معيار الشحن من الخاص بتسلا، مما أضاف زخما إلى محاولة عملاق السيارات الكهربائية لوضع معيار شحن السيارات الخاص بها كمعيار رئيسي ومرغوب في الصناعة.

وكانت ثمانية من القطاعات الفرعية الـ 11 في ستاندرد آند بورز 500 بالمنطقة الحمراء، مع انخفاض مؤشر الطاقة، كما انخفض قطاع العقارات الحساس للسعر بنسبة 1.4 بالمئة.

كما ارتفع سهم "باي بال" بنسبة 2.6 بالمئة بعد موافقة "KKR & Co" على شراء ما يصل إلى 40 مليار يورو (43.71 مليار دولار) من قروض شركة المدفوعات "اشتر الآن وادفع لاحقا" في أوروبا.

سهم "نايكي" تراجع بنسبة 3 بالمئة بعد أن أشار بنك مورجان ستانلي إلى مخاطر من تراجع هامش الأرباح للشركة بسبب تخمة المخزون.

وانخفضت أسهم الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة، بما في ذلك مجموعة "علي بابا" بنسبة 4.77 بالمئة و"JD" بنسبة 7.4 بالمئة، حيث قامت الصين بخفض أقل من المتوقع لأسعار الإقراض القياسية.

وقالت مجموعة علي بابا أيضا، إن دانيال تشانغ، سيتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي ورئيس مجلس إدارة، للتركيز على قسم الخدمات السحابية في الشركة.