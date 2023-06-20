وزير الخارجية الأمريكى: الإعلان عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا غدا

جدة - نرمين السيد - وأضاف وزير الخارجية الأمريكى خلال مؤتمر صحفى مع نظيره البريطانى، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، "نصطف لمساعدة أوكرانيا للدفاع عن نفسها واستقلالها، ونعمل على تقوية الجيش الأوكرانى لفترة طويلة".

واستطرد "بلينكن": "علينا دعم أوكرانيا كى تنجح فى الانضمام للاتحاد الأوروبى"، مضيفًا أن الولايات المتحدة وشركاءها ملتزمون بدعم أوكرانيا مهما طال الوقت.

وأكد وزير الخارجية الأمريكى على تقديم حزم مساعدات جديدة للجيش الأوكرانى، سيتم الاعلان عنها غدًا الأربعاء، لافتًا إلى أنه من المهم تحقيق الانتعاش الاقتصادى لأوكرانيا.

وأوضح أن قمة الناتو المقبلة تستهدف ضمان الأمن الدولى، وأن العمل الدبلوماسى ضرورى للمضى قدمًا فى تحسين العلاقات.

وأشار وزير الخارجية الأمريكى إلى أنه أجرى نقاشات واضحة وبناءة مع المسؤولين فى الصين ويجب إبقاء قنوات الاتصال مع بكين مفتوحة.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تنسق مع الغرب لمواجهة التحديات التى تمثلها الصين، مشيرًا إلى أن هناك حاجة إلى استقرار العلاقات بين واشنطن وبكين.