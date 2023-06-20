جدة - نرمين السيد - وأضاف وزير الخارجية الأمريكى خلال مؤتمر صحفى مع نظيره البريطانى، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، "نصطف لمساعدة أوكرانيا للدفاع عن نفسها واستقلالها، ونعمل على تقوية الجيش الأوكرانى لفترة طويلة".
واستطرد "بلينكن": "علينا دعم أوكرانيا كى تنجح فى الانضمام للاتحاد الأوروبى"، مضيفًا أن الولايات المتحدة وشركاءها ملتزمون بدعم أوكرانيا مهما طال الوقت.
وأكد وزير الخارجية الأمريكى على تقديم حزم مساعدات جديدة للجيش الأوكرانى، سيتم الاعلان عنها غدًا الأربعاء، لافتًا إلى أنه من المهم تحقيق الانتعاش الاقتصادى لأوكرانيا.
وأوضح أن قمة الناتو المقبلة تستهدف ضمان الأمن الدولى، وأن العمل الدبلوماسى ضرورى للمضى قدمًا فى تحسين العلاقات.
وأشار وزير الخارجية الأمريكى إلى أنه أجرى نقاشات واضحة وبناءة مع المسؤولين فى الصين ويجب إبقاء قنوات الاتصال مع بكين مفتوحة.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة تنسق مع الغرب لمواجهة التحديات التى تمثلها الصين، مشيرًا إلى أن هناك حاجة إلى استقرار العلاقات بين واشنطن وبكين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية الأمريكى: الإعلان عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.