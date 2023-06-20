العالم اليوم - رئيس وزراء كردستان العراق يزور تركيا لبحث وقف صادرات النفط

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 يونيو 2023 08:20 مساءً - وصل مسرور برزاني، رئيس وزراء حكومة كردستان العراق إلى تركيا، الثلاثاء، لإجراء محادثات مع الرئيس، رجب طيب أردوغان، حول موضوعات منها توقف صادرات النفط.

وقالت الرئاسة التركية على تويتر، إن أردوغان التقى مع برزاني في القصر الرئاسي بأنقرة.

وقال مسؤول كردي كبير، مقرب من مكتب رئيس وزراء حكومة كردستان العراق، "يجب مناقشة قضايا مختلفة منها الأمن في المنطقة. لكن ستكون لصادرات النفط أولوية قصوى".

وأوقفت تركيا صادرات تبلغ 450 ألف برميل يوميا من شمال العراق، عبر خط الأنابيب العراقي التركي في 25 مارس، بعدما أصدرت هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية حكمها في قضية تحكيم.

وقال مسؤول كردي آخر مُقيم في بغداد، إن زيارة برزاني تهدف إلى إيجاد سُبُل للإسراع باستئناف تلك الصادرات، التي تعد مصدرا حيويا للنقد في إقليم كردستان.

وترغب تركيا في التفاوض بشأن حجم التعويضات، التي قضى قرار التحكيم بأن تدفعها، وكذلك تسعى إلى توضيح أمور تتعلق بقضايا تحكيم أخرى مفتوحة.

ووجدت تقديرات لرويترز، أن حكومة إقليم كردستان خسرت أكثر من 2.2 مليار دولار، بسبب توقف خط الأنابيب لفترة 87 يوما، على أساس تصدير 375 ألف برميل يوميا، والتخفيضات التاريخية في الأسعار من جانب حكومة كردستان العراق مقابل أسعار خام برنت.

والتقى وفد فني معني بالطاقة من تركيا، مع مسؤولي نفط عراقيين، الاثنين، لبحث مسألة الصادرات.

وأبلغ مسؤولو النفط العراقيون رويترز، بأنه سيتعين إجراء مزيد من المحادثات، من أجل استئناف صادرات النفط من شمال العراق.

وقال مكتب رئيس وزراء حكومة كردستان العراق في بيان، إن من المقرر أن يجتمع برزاني أيضا مع وزير خارجية تركيا، ومسؤولين حكوميين كبار، "لاستكشاف سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان وتركيا".