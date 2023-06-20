العالم اليوم - تباين بورصات الخليج مع تقلبات النفط ومخاوف نمو اقتصاد الصين

انتم الان تتابعون خبر تباين بورصات الخليج مع تقلبات النفط ومخاوف نمو اقتصاد الصين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 يونيو 2023 08:20 مساءً - أغلقت أسواق الأسهم الخليجية، الثلاثاء، على تباين وسط حذر من المستثمرين بسبب تقلب أسعار النفط ،وانتظارا لمزيد من التفاصيل حول خطط الصين لدعم تعافيها الاقتصادي البطيء، وبينما انخفض مؤشرا دبي وقطر، أغلق مؤشرا السعودية وأبوظبي على ارتفاع.

وخفضت بكين سعر الفائدة الرئيسي للقروض لمدة عام 10 نقاط أساس إلى 3.55 بالمئة، وخفضته بالهامش نفسه للقروض لأجل خمس سنوات إلى 4.20 من 4.30 بالمئة. ويأتي التيسير النقدي الأحدث في الوقت الذي يظهر فيه تعافي الصين بعد جائحة كورونا علامات على فقدان القوة الدافعة التي تحققت في الربع الأول من العام.

كما تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام حوالي اثنين بالمئة في تعاملات متقلبة، وسط توقعات بتباطؤ نمو الطلب على النفط من الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، وخيبة آمال الأسواق بسبب مقدار خفض أسعار فائدة الإقراض الرئيسية في الصين.

خسرت العقود الآجلة لمزيج برنت تسليم أغسطس 1.14 دولار أو 1.22 بالمئة مسجلة 75.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 16:15 بتوقيت غرينيتش.

وانخفض خام نايمكس 1.49 دولار أو 1.49 بالمئة إلى 70.44 دولار في عقد التسليم في أغسطس.

تحركات الأسواق

مدد مؤشر دبي خسائره للجلسة الثانية ليغلق منخفضا 0.3 بالمئة.

وتراجع المؤشر بفعل الخسائر في القطاعات المالية والإنشائية والصناعية. وانخفض سهم إعمار العقارية 1.2 بالمئة وسهم الإمارات لأنظمة التبريد المركزي 0.6 بالمئة.

كما تراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني، واحدا بالمئة.

وانخفض المؤشر القطري 0.2 بالمئة متخليا عن مكاسبه في الجلسة السابقة بفعل هبوط سهم بنك قطر الوطني، بنسبة 1.2 بالمئة، وسهم إزدان القابضة 1.6 بالمئة.

وأغلق المؤشر السعودي مرتفعا 0.1 بالمئة مع صعود سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 0.7 بالمئة وقفزة لسهم التعاونية للتأمين 2.3 بالمئة.

وقفز سهم مصنع جمجوم للأدوية (جمجوم فارما) بما بلغ 30 بالمئة إلى 78 ريال،ا مع بداية طرحه في السوق للتداول عند نطاق سعري بلغ 60 ريالا.

وواصل مؤشر أبوظبي، صعوده للجلسة الثالثة على التوالي مرتفعا 0.1 بالمئة، بدعم من مكاسب لسهم ألفا ظبي بلغت 1.1 بالمئة وسهم برجيل الذي ارتفع 1.8 بالمئة.

وقال دانيال تقي الدين الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بي.دي سويس، "ظلت أسعار النفط متقلبة، إذ تسببت وتيرة التعافي الاقتصادي الصيني (البطيئة) في إثارة مخاوف التجار، وهو ما يؤثر على توقعات الطلب على النفط".

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية المصري EGX30 بنسبة 0.4 بالمئة مواصلا خسائر الجلسة السابقة، مع انخفاض الأسهم في قطاعي المال والمواد الخام.

وانخفض سهما البنك التجاري الدولي ومصر لإنتاج الأسمدة 0.7 بالمئة وأربعة بالمئة على التوالي، في حين هبط سهم حديد عز 4.7 بالمئة.