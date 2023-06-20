منع اقامة فعالية تروج للشذوذ الجنسي في عمان

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 20 يونيو 2023 09:09 مساءً - دوت الخليج :- منع محافظ العاصمة ياسر العدوان اقامة فعالية تروج للشذوذ في عمان .
وقال مصدر : ان احد مقاهي وسط البلد بعمان كان ينوي اقامة فعالية يتم فيها عرض فيلم يروج للشذوذ الجنسي .
وبين : ان العدوان رفض الفعالية لما لها تأثير على القيم المجتمعية .
وقالت المصادر ان اعلان عرض الفيلم بالمقهى المذكور وراءه شخص من جنسية عربية رفضت بلاده عرض الفيلم فيها فجاء بالفكرة الى الاردن .
وتتعرض القيم المجتمعية والدينية في عموم العالم العربي والإسلامي لهجمة ومخططات مدفوعة لنسف كل الموروث الأخلاقي والحضاري للامة وهذا الفيلم احدها .
والمعلومات تقول ان الفيلم المذكور من المتوقع عرضه على منصة نتيفليكس ويتحدث عن علاقة بين شابين .
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