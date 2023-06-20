العالم اليوم - اندلاع حريق ضخم في مقر المخابرات بالخرطوم

انتم الان تتابعون خبر اندلاع حريق ضخم في مقر المخابرات بالخرطوم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 يونيو 2023 09:22 مساءً - نشر القوات المسلحة السودانية، يوم الثلاثاء، صورا لما يبدو أنه حريق كبير بمقر المخابرات وسط العاصمة الخرطوم، وفقا لرويترز.

وأظهرت صور متداولة، تصاعد ألسنة اللهب من مبنى المخابرات العامة السودانية، ولم يتضح بعد أسباب الحريق. ويقع مقر المخابرات بجوار القيادة العامة للجيش السوداني ومطار الخرطوم الدولي بالخرطوم في نفس المجمع الذي يضم وزارة الدفاعوالقيادة العامة للقوات المسلحة ومقر إقامة رئاسيا.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر اندلاع حريق ضخم في مقر المخابرات بالخرطوم .. في رعاية الله وحفظة