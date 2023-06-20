العالم اليوم - أسهم أوروبا تغلق متراجعة متأثرة بأسهم التعدين والسلع الفاخرة

انتم الان تتابعون خبر أسهم أوروبا تغلق متراجعة متأثرة بأسهم التعدين والسلع الفاخرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 يونيو 2023 09:22 مساءً - أغلقت الأسهم الألمانية منخفضة، الثلاثاء، مع هبوط سهم شركة لانكسيس لصناعة الكيماويات، بعدما خفضت توقعاتها للأرباح، بينما لم يفلح الخفض المتواضع لسعر الفائدة في الصين، في رفع معنويات المستثمرين تجاه أسهم الشركات الأوروبية المتعرضة للسوق الصينية.

وخفضت الصين، الثلاثاء، سعر الفائدة القياسي على الإقراض، وسط خشية المستثمرين من أن يكون مقدار الخفض أقل من المطلوب لإنعاش التعافي الاقتصادي البطيء وانتظارهم لحزمة تحفيز أكبر.

ومن جانب آخر، تراجعت مؤشرات وول ستريت الرئيسية، الثلاثاء، حيث غذت بيانات الإسكان الأفضل من المتوقع، المخاوف من زيادة أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في حين ارتفعت أسهم تسلا بعد أن وافقت شركة ريفيان للسيارات الكهربائية على اعتماد معيار الشحن الخاص بها.

ارتفع معدل بناء منازل الأسرة الواحدة في الولايات المتحدة في مايو، إلى أعلى مستوى له في أكثر من عام، كما ارتفعت التصاريح الصادرة للبناء في المستقبل، مما يشير إلى أن سوق الإسكان يتجه نحو التحسن.

يرى المتداولون الآن فرصة بنسبة 74.4 بالمئة على مؤشر CME FedWatch، بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو.

تحركات الأسواق

وأغلق مؤشر داكس الألماني منخفضا 0.6 بالمئة، مواصلا هبوطه بعدما ارتفع لمستوى قياسي الجمعة.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة هو الآخر.

وهوى سهم لانكسيس 15.4 بالمئة، مسجلا أدنى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات، بعدما خفضت الشركة تقديراتها للأرباح في الربع الثاني من العام، وتوقعاتها للأرباح الأساسية للعام بأكمله، وقالت إنها لا تتوقع تعافي الطلب في يونيو حزيران مع استمرار العملاء في تقليل مخزوناتهم.

وتراجع مؤشر قطاع الكيماويات 0.9 بالمئة.

وانخفض مؤشر الموارد الأساسية 2.2 بالمئة، وهبط سهم "LVMH" عملاق السلع الفاخرة 0.9 بالمئة.

وحد مؤشرا المرافق والرعاية الصحية من خسائر المؤشر ستوكس 600.

وارتفع سهم "سانوفي" 3.7 بالمئة ليدعم مؤشر قطاع الرعاية الصحية.