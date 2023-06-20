عاجل.. مراسلة القاهرة الإخبارية: مستوطنون يحرقون ممتلكات فلسطينيين فى نابلس

جدة - نرمين السيد - وأفادت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، بمقتل 4 مستوطنين وإصابة 4 آخرين جراء عملية إطلاق نار فى مستوطنة "عيلى" شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
ونفذت العملية فى محطة وقود فى شارع رقم 60 قرب مستوطنة عيلى، وأظهرت صورة متداولة من موقع العملية، شابا ملقى على الأرض وإلى جواره بندقية من طراز "إم 16".
وأضافت "السلامين"، فى رسالة على الهواء، اليوم الثلاثاء، أنَّ رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ترأس جلسة مشاورات أمنية فى أعقاب عملية إطلاق النار فى مستوطنة عيلى، التى أعلن بعدها جيش الاحتلال الإسرائيلى مقتل أحد منفذى العملية.
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