مراسلة القاهرة الإخبارية توضح تفاصيل مقتل 4 إسرائيليين بمستوطنة عيلى

ونفذت العملية فى محطة وقود فى شارع رقم 60 قرب مستوطنة عيلى، وأظهرت صورة متداولة من موقع العملية، شابا ملقى على الأرض وإلى جواره بندقية من طراز "إم 16".
وأضافت "السلامين"، فى رسالة على الهواء، اليوم الثلاثاء، أنَّ رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ترأس جلسة مشاورات أمنية فى أعقاب عملية إطلاق النار فى مستوطنة عيلى، التى أعلن بعدها جيش الاحتلال الإسرائيلى مقتل أحد منفذى العملية.
وقالت خدمة إسعاف نجمة داوود الحمراء الإسرائيلية، فى بيان "تأكد مقتل أربعة أشخاص وهناك أربعة جرحى آخرون، أحدهم مصاب بجروح خطرة" فى هجوم بإطلاق النار قرب مستوطنة عيلى فى الضفة الغربية المحتلة.
ووفق القناة "13" الإسرائيلية، فإن منفذ عملية إطلاق النار استخدم سلاحًا رشاشًا أوتوماتيكيًا من طراز "أم – 16"، وأطلق الكثير من الرصاص.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ "جميع قتلى عملية عيلى مصابون بطلقات نارية فى الرأس، ومنفذا العملية أطلقا النار على حارس المستوطنة واستمرا فى إطلاق النار على السائقين وباتجاه مطعم".
ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات أمنية وأغلقت مستوطنة "عيلى" وبدأت بحملة تمشيط بحثًا عن المنفذ، فيما دوت صفارات الإنذار فى المستوطنة الواقعة بين طريق نابلس ورام الله.
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