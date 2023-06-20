فرنسا تدعو إسرائيل إلى احترام القانون الدولى

جدة - نرمين السيد - وأعربت الحكومة الفرنسية، فى تصريح على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية، آن كلير ليجيندر، عن "قلقها" إزاء العدوان الذى شنته قوات الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها أمس، ونجم عنه استشهاد 6 مواطنين وجرح نحو 100 آخرين.

وقالت: "بات إرساء أفق سياسى ذى مصداقية للصراع الإسرائيلى الفلسطينى على أساس حل الدولتين ملحًا"، مؤكدة أنه "الحل الوحيد الذى يتيح إحلال سلام عادل ومستدام"، داعية إسرائيل للامتثال للالتزامات التى قطعتها فى العقبة وشرم الشيخ.

واستشهد منفذا عملية إطلاق النار على مستوطنة "عيلى" الشابان مهند فالح عبد الله شحادة، وخالد مصطفى عبد اللطيف صباح، مساء اليوم، وكلاهما من قرية عوريف جنوب نابلس.

وفى وقت سابق، أفادت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، بمقتل 4 مستوطنين وإصابة 4 آخرين جراء عملية إطلاق نار فى مستوطنة "عيلى" شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة.