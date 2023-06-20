جدة - نرمين السيد - وأعربت الحكومة الفرنسية، فى تصريح على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية، آن كلير ليجيندر، عن "قلقها" إزاء العدوان الذى شنته قوات الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها أمس، ونجم عنه استشهاد 6 مواطنين وجرح نحو 100 آخرين.
وقالت: "بات إرساء أفق سياسى ذى مصداقية للصراع الإسرائيلى الفلسطينى على أساس حل الدولتين ملحًا"، مؤكدة أنه "الحل الوحيد الذى يتيح إحلال سلام عادل ومستدام"، داعية إسرائيل للامتثال للالتزامات التى قطعتها فى العقبة وشرم الشيخ.
واستشهد منفذا عملية إطلاق النار على مستوطنة "عيلى" الشابان مهند فالح عبد الله شحادة، وخالد مصطفى عبد اللطيف صباح، مساء اليوم، وكلاهما من قرية عوريف جنوب نابلس.
وفى وقت سابق، أفادت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، بمقتل 4 مستوطنين وإصابة 4 آخرين جراء عملية إطلاق نار فى مستوطنة "عيلى" شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرنسا تدعو إسرائيل إلى احترام القانون الدولى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.