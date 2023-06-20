السعودية تدين العدوان الإسرائيلى على جنين فى الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - أدانت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، التصعيد الإسرائيلى على مدينة جنين فى الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





ونشرت وزارة الخارجية السعودية تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمى فى "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أعربت من خلالها عن إدانتها واستنكارها للتصعيد الإسرائيلى ضد المواطنين الفلسطينيين، وآخرهم فى مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة. وشددت الوزارة على رفض المملكة التام لما تقوم به القوات الإسرائيلية من انتهاكات خطيرة، وأعربت عن تعازيها لذوى القتلى ولحكومة وشعب فلسطين، وأمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

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