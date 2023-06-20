اسـ تشهاد الرائد الطيار علي الحراسيس إثر تحطم طائرة مروحية في البقعة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 20 يونيو 2023 11:05 مساءً - دوت الخليج :- صرح مصـدر عسـكري مسـؤول فـي القيـادة العامـة للقـوات المسـلحة الأردنية – الجـيش العربـي، عن استشهاد الرائد الطيار علي أحمد محمود الحراسيس من مرتبات سلاح الجو الملكي، وذلك إثر تحطم طائرة مروحية عسكرية من نوع كوبرا تابعة لسلاح الجو الملكي أثناء رحلة تدريبية وهبوطها اضطرارياً في منطقة البقعة ظهر أمس الاثنين. وإذ تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، الشهيد لتسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهله وذويه ورفاق السلاح الصبر والسلوان وحُسن العزاء، إنه سميع مجيب الدعاء إنا لله وإنا إليه راجعون.

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