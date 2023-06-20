العالم اليوم - اشتباك في سجن النساء يوقع 41 قتيلا في هندوراس

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 يونيو 2023 11:18 مساءً - أعلنت الشرطة أن اشتباكا بين عصابات متناحرة خلف 41 قتيلا على الاقل الثلاثاء في سجن للنساء قرب العاصمة الهندوراسية.

وصرح المتحدث باسم الشرطة أدغاردو باراهونا لوكالة فرانس برس أن "41 شخصا قتلوا" على الأقل في سجن النساء الواقع على بعد 25 كيلومترا شمال العاصمة تيغوسيغالبا.

وبحسب وكالة رويترز، اكتشفت السلطات الهندوراسية 25 جثة محترقة في سجن سينترو فمينينو دي أدابتاسيون سوشيال للنساء، وفقًا للمتحدث باسم مكتب المدعي العام، وذلك يوم الثلاثاء بعد تقارير عن اندلاع أعمال شغب في السجن.

وأفاد المتحدث يوري مورا بأن السلطات تعمل على تحديد هوية الجثث، في ظل تقارير وسائل الإعلام المحلية عن اندلاع أعمال شغب في السجن الذي يقع على بعد حوالي 20 كيلومترًا من العاصمة تيغوسيغالبا.

تعاني هندوراس من تاريخ حافل بالحوادث القاتلة في السجون، حيث أفادت التقارير بمقتل 18 سجينًا في معركة عصابات في سجن في عام 2019، ومقتل أكثر من 350 شخصًا في حريق في عام 2012.