العالم اليوم - القتال يجبر 500 ألف على الفرار من السودان

انتم الان تتابعون خبر القتال يجبر 500 ألف على الفرار من السودان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 يونيو 2023 11:18 مساءً - قال رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، الثلاثاء، إن عدد الأشخاص الذين فروا من القتال في السودان تجاوز 500 ألف، بينما نزح مليونا شخص داخليا.

وأوضح غراندي في مؤتمر صحافي بنيروبي "اليوم (الثلاثاء) تجاوزنا عتبة نصف مليون لاجئ من السودان بعد بدء الصراع. نزح مليونا شخص داخل البلاد".

واندلعت المعارك في السودان في 15 أبريل بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن غراندي "إذا لم نقم بإسكات تلك البنادق، سيستمر نزوح الشعب السوداني".

وكان غراندي يتحدث في يوم اللاجئ العالمي، غداة تعهد مانحين في مؤتمر للأمم المتحدة بتقديم حوالى 1,5 مليار دولار للمساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية في السودان والدول المجاورة التي تستضيف لاجئين فارين من القتال.

وبعد أكثر من شهرين من بدء القتال، أعربت الأمم المتحدة عن مخاوفها من اتساع رقعة الأزمة التي قد تزعزع استقرار الدول الإفريقية المجاورة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مؤتمر المانحين الاثنين "حجم وسرعة غرق السودان في الموت والدمار غير مسبوقين".