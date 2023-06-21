العالم اليوم - متى سينفد الأوكسجين في غواصة تايتانيك المفقودة؟

انتم الان تتابعون خبر متى سينفد الأوكسجين في غواصة تايتانيك المفقودة؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 يونيو 2023 12:22 صباحاً - كشف تقرير لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، نقلا عن رجال الإنقاذ الذين يعملون على البحث عن غواصة صغيرة تقل 5 أشخاص فقدت بالقرب من حطام السفينة تايتانيك، عن كمية احتياطي الأوكسجين المتبقية لمن كانوا على متنها.

وقالت الصحيفة، إن رجال الإنقاذ الذين يقودون عملية البحث عن الغواصة، أكدوا أن كمية الأوكسجين المتبقية تكفي لـ40 ساعة فقط.

وبدأت عملية إنقاذ في مياه المحيط الأطلسي العميقة يوم الإثنين بحثا عن غواصة متطورة تقنيا كانت تقل على متنها خمسة أشخاص لتوثيق حطام سفينة تايتانيك الأيقونية التي غرقت قبل أكثر من قرن.

وتم الإبلاغ عن تأخر السفينة ليلة الأحد على بعد حوالي 700 كيلومتر جنوب سانت جونز بمقاطعة نيوفاوندلاند، وفقا لمركز تنسيق الإنقاذ المشترك الكندي في هاليفاكس بمقاطعة نوفا سكوشا.

وقال الليفتنانت كوماندر لين هيكي إن طائرة عسكرية من طراز أورورا وسفينة خفر السواحل الكندية كوبيت هوبسون تشاركان في جهود البحث، التي يقودها خفر السواحل الأميركي في بوسطن.

وأعلن الأدميرال جون موجر، قائد خفر السواحل الأميركي، عن مشاركة سفن أخرى في عملية البحث خلال الأيام المقبلة.

وقال "إنها منطقة نائية، ومن الصعب إجراء بحث في تلك المنطقة النائية. لكننا سنستخدم جميع الأصول المتاحة للتأكد من قدرتنا على تحديد موقع الغواصة وإنقاذ الأشخاص الموجودين على متنها".

ووفقا لخفر السواحل، بدأت الغواصة رحلتها صباح يوم الأحد، وفقدت السفينة الداعمة لها، كاسحة الجليد البحثية الكندية بولار برنس، الاتصال بها بعد حوالي ساعة و45 دقيقة.